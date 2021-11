Handhavers in Utrecht mogen hoofddoek dragen

Utrecht

Handhavers mogen in Nederland als ze in functie zijn geen hoofddoekje of keppeltje dragen, maar op initiatief van DENK gaat dit in Utrecht dus veranderen. De gemeenteraad heeft burgemeester Sharon Dijksma gevraagd deze verandering uiterlijk voor de zomer in te voeren. DENK-fractievoorzitter Mahmut Sungur reageert opgetogen in het AD. ‘We hebben meer handhavers nodig, op deze manier wordt het vak voor mensen met een migratieachtergrond veel beter toegankelijk. Dus dit biedt heel veel kansen. Als gemeente hebben we bovendien ambities op het..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .