Opgroeien zonder verblijfsvergunning

Amersfoort

In Nederland verblijven honderden kinderen in jarenlange onzekerheid omdat ze geen verblijfsvergunning krijgen. Zij groeien hier op, spreken Nederlands en gaan hier naar school. Toch dreigen sommigen van hen binnenkort uitgezet te worden; anderen lopen het risico op termijn ook te moeten vertrekken naar een land dat ze amper kennen. Wie zijn deze kinderen en waarom mogen zij hier niet blijven?

Er zijn verschillende groepen te onderscheiden. Een eerste bestaat uit kinderen die in 2019 een beroep hebben gedaan op het Kinderpardon, maar wier verzoek werd afgewezen. Een voorbeeld hiervan is de veertienjarige Milena (zie kader), die niet voldeed aan een van de voorwaarden van het Kinderpardon en sindsdien zit ondergedoken in We..

