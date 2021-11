Top van het OM bezorgd over voltooidlevenwet

De top van het Openbaar Ministerie is bezorgd over de voltooidlevenwet van D66. Er leven twijfels of de toetsing wel onafhankelijk is, en of de komst van een stervenshulpverlener zich wel verhoudt met internationale verdragen.

Procureur-generaal Rinus Otte licht zijn vragen - ‘niet mijn opvattingen’ - vandaag toe in een interview met het Nederlands Dagblad. ‘In het wetsontwerp zoals het er ligt, komt er al een stervenshulpverlener in beeld vóórdat een objectieve toets heeft plaatsgevonden. Dat is – hoe zal ik dat zeggen – een interessant punt. Dan denk ik: is er geen enkele onafhankelijke toets of het leven écht voltooid is?’ De topman van het OM heeft ook zorgen over de vraag of zo’n stervenshulpverlener een eventueel begeleidings- en hulptraject dat aan de stervenswens is voorafgegaan, wel goed kan overzien en beoordelen.

'Voltooid leven' is een gevoelige kwestie in politiek Den Haag, die opnieuw op tafel ligt in de..

