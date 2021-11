Relatief veel inwoners van de Biblebelt hebben zich in de afgelopen weken laten inenten tegen het coronavirus. De opkomst bij de vaccinaties stijgt in sommige delen van dat gebied sneller dan in de rest van het land.

Apeldoorn

Dat komt naar voren uit wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de Biblebelt zijn in de afgelopen maand veel mensen besmet geraakt. De Overijsselse gemeente Staphorst was een tijdlang de grootste brandhaard van het land. Staphorst heeft op Urk na de laagste vaccinatie-opkomst van Nederland. Dat verandert echter. Begin oktober had 53 procent van alle inwoners van twaalf jaar en ouder minstens één prik gekregen. Dat is nu gestegen naar 57 procent. In buurgemeente Zwartewaterland is nu 75 procent van de 12-plussers minstens één keer gevaccineerd, tegen 72 procent een maand geleden.

De opkomst in Urk steeg van 28 procent begin oktober naar 30 procent nu. Wel blijft de vaccinatiegraad nog de ..

