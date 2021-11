Kabinet grijpt terug op het oude recept voor korte termijn. Daarna ‘2G-beleid’ op sommige plekken

Slechts zeven weken nadat het demissionaire kabinet de teugels los liet in de coronabestrijding, ziet het zich gedwongen die weer hard aan te trekken. Met nieuwe beperkingen voor de horeca, de winkels en alle Nederlanders thuis moet het aantal contactmomenten in drie weken tijd drastisch worden teruggebracht. De anderhalvemeter-regel is weer van kracht.