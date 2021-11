Kabinet wil ondernemers keuze laten tussen 2G en 3G

Het demissionaire kabinet wil ondernemers de keuze geven of zij alleen mensen binnenlaten die beschermd zijn tegen het coronavirus door een vaccinatie of recente besmetting (2G), of ook mensen die door middel van een test laten zien dat zij niet besmet zijn (3G). Die keuzevrijheid is met name bedoeld voor de horeca, en heeft wel gevolgen voor de overige spelregels. Maar voor hoogrisicosituaties, zoals een evenement, wil het kabinet het verplicht stellen.

Als een café of restaurant ervoor kiest alleen gevaccineerde of herstelde mensen toe te laten, gelden verder geen beperkingen. Wanneer ook mensen met een negatieve testuitslag welkom zijn, moet iedereen in de zaak op een vaste plek zitten. Wetgeving op dit vlak is nog in voorbereiding, zegt demissionair premier Mark Rutte.

Maar voor bepaalde situaties waar het risico op besmetting het grootst is en die anders niet door kunnen gaan, zoals evenementen, wil het kabinet het verplicht stellen, zei demissionair minister Hugo de Jonge. "Niet in essentiële sectoren, niet in situaties van werk, maar dat is wat het kabinet nodig vindt deze winter."

Proportionaliteitsweging

"We moeten altijd de proportionaliteitsweging maken, de meest proportionele ingreep doen om het virus onder de duim te houden. Wij denken dat het eerlijker is om voor mensen voor wie het veilig is het wel door te laten gaan, dan helemaal niet."

De keuze om in andere situaties met 2G te werken "maken we niet zomaar en ondernemers houden een alternatief", zei De Jonge. Voor een gevaccineerde is besmet raken "nauwelijks een risico, voor een ongevaccineerde wel".