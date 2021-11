OM-topman Rinus Otte: ‘We mogen de vingers aflikken bij ons land en onze rechtstaat’

‘Hollanders’ zijn vanwege hun vrijgevochten aard vaak in opstand tegen het gezag, zegt procureur-generaal Rinus Otte. ‘Al sinds de strijd tegen Alva.’ Hij ziet dat ook in zijn dagelijks werk bij het Openbaar Ministerie (OM), waar hij zich veel bezighoudt met toezicht. Maar het OM zélf wordt eveneens gecontroleerd, door zeker zes toezichthouders. ‘Wat mij de laatste tijd flink bezighoudt, is de vraag of de manier waarop in Nederland toezicht wordt gehouden, het vertrouwen van de burger in de overheid en in ons geval justitie wel vergroot.’

Want die vrijgevochten ‘Hollanders’ zitten overal, ziet Otte, dus ook bij de toezichthouders. ‘Met hun rapporten en persberichten stralen zij geregeld uit: dit gaat helemaal mis! Keer op keer krijg..

