Rotterdam: duizend coronadoden

Minstens duizend Rotterdammers zijn overleden aan het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in het afgelopen etmaal twee doden in de gemeente Rotterdam. Daarmee is Rotterdam de eerste gemeente met officieel duizend doden. In Amsterdam is van 879 inwoners zeker dat ze aan de gevolgen van coronabesmetting zijn overleden. Den Haag telt 584 doden, Eindhoven 362, Tilburg 282, Utrecht 263, Maastricht 207 en Nijmegen 206 doden door corona. Het villadorp Rozendaal en Vlieland zijn als enige nog zonder coronadoden. <

