Studenten door corona somber en aan de drugs

Door de coronacrisis hebben meer studenten last van psychische problemen en gebruiken ze ook meer verdovende middelen. Dat blijkt uit de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik van Studenten.

Den Haag

Ruim de helft van de ondervraagde studenten had te maken met psychische problemen of mentale uitputting en meer dan een kwart bleek een overmatige of zware drinker te zijn. Vrijwel alle studenten (97 procent) ervaren stress, de helft van hen veel stress. Ook voelden drie op de vier zich eenzaam; 80 procent van hen gaf daar de coronacrisis als verklaring voor.

Het onderzoek, uitgevoerd door het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR, vond plaats tijdens de derde coronagolf, afgelopen voorjaar. Toen gingen de lessen online, waren horeca en sportscholen dicht en gold er een avondklok. Er moet ‘met de grootste urgentie’ preventie komen. Problemen moeten vroegtijdig gesignaleerd worden en studenten met genoemde problemen waaronde..

