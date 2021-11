Coalitie onderhandelt over nieuwe kerncentrale(s)

VVD, D66, CDA en ChristenUnie onderhandelen over de bouw van ten minste één grote of twee kleine extra kerncentrales in Nederland. De discussie aan de formatietafel is niet zozeer óf ze er moeten komen, maar vooral hoeveel geld de overheid erin wil steken.

Den Haag

De twee grootste voorstanders, VVD en CDA, willen liefst acht kerncentrales bouwen en hebben dat aantal, enigszins provocerend, voorgesteld tijdens onderhandelingen, in de hoop dat ze op minimaal één of twee uitkomen. De ChristenUnie is niet principieel tegen; D66 aarzelt over de noodzaak en de kosten. Dit melden bronnen die betrokken zijn bij de kabinetsformatie.

Een coalitieakkoord over extra kerncentrales zou een doorbraak betekenen voor de vergroening van de energievoorziening. Nederland heeft zichzelf met de Klimaatwet opgelegd in 2050 een CO 2 -neutrale elektriciteitsproductie te hebben. De Europese regeringsleiders besluiten waarschijnlijk later dit jaar of kernenergie als ‘groen’ wordt geclassificeerd.

De oplevering van..

