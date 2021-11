Rechtenstudie populair na toeslagenaffaire

Leiden

Volgens de Keuzegids universiteiten, die de cijfers heeft, komt die ontwikkeling onder meer door de toeslagenaffaire, de discussie over de Nederlandse rechtsstaat en het lerarentekort.

Rechtsgeleerdheid was bij de vorig studiejaar begonnen studenten het populairst. Toen begonnen verspreid over het land meer dan zesduizend studenten aan de opleiding, een toename van bijna duizend vergeleken met een jaar eerder.

twijfelaars

Behalve de ontwikkelingen in de toeslagenaffaire kan in de toename ook hebben meegespeeld, aldus de Keuzegids, dat de oriëntatie op studierichtingen afgelopen jaar lastiger was voor studenten door de coronamaatregelen.

Rechtsgeleerdheid zou altijd al veel twijfelaars trekken. Een jaar eerder kozen startende stud..

