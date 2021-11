‘2G’ zet groepen tegenover elkaar

Anton ten Klooster, universitair docent moraaltheologie aan Tilburg University:

‘Wat lost 2G op wat 3G nog niet oplost? Je moet daarop een antwoord hebben om te bepalen of de maatregel proportioneel is. In het algemeen mag een overheid geen directe of indirecte vaccinatieplicht opleggen. Mensen moeten vrij zijn hun geweten te volgen. Daarnaast moet je heel terughoudend zijn om mensen uit te sluiten van een aanzienlijk deel van het maatschappelijk leven.

Van niet-gevaccineerden mag je wel meer voorzorg vragen dan van gevaccineerden. Iedereen in de samenleving moet een bijdrage leveren. Veel mensen hebben dat gedaan door zich te laten inenten. Aan degenen die dat niet doen, mag je vragen: wat do..