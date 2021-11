Kartrekkers voor de liturgieontwikkeling

Den Haag

De leden van de Liturgische Kring zijn eigenlijk altijd veel te bescheiden geweest, vindt Mieke Breij, musicoloog en archivaris. ‘Al honderd jaar vormen zij de motor achter liturgische ontwikkelingen in protestantse kerken door heel Nederland. Alles wat veel kerkgangers in onze tijd gewoon vinden - zoals het zingen van kerkliederen in plaats van enkel psalmen op hele noten, binnen een vaste liturgische structuur, geordend naar de tijd van het kerkelijk jaar, en de zorg voor goede kerkmuziek - hebben zij bestudeerd en in praktijk gebracht. Toch hebben weinig kerkgangers ooit van de kring gehoord.’ Vandaag viert de Liturgische Kring haar honderdjarig bestaan in de Kloosterkerk in Den Haag. Daarbij wordt Breijs boek gepresenteerd, De k..

