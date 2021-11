‘Vrouwen zijn goed in staat zelf te kiezen voor abortus’

De mediacampagne van prolife-organisaties en christelijke partijen laat de discussie over abortus opvlammen. ‘Je kunt met elkaar in gesprek gaan op basis van feiten. Maar noem een foetus van acht weken dan geen ‘kindje’.’

Utrecht

Ton Coenen, directeur van kennisinstituut Rutgers, vindt de prolife-mediacampagne van platform Zorg voor Leven ‘niet geslaagd’. ‘Als kennisinstituut vinden wij het belangrijk dat er over abortus gesproken wordt op basis van feiten. In de video wordt, door bepaalde beelden van foetussen te tonen, gesuggereerd dat er door abortus volgroeide levens beëindigd worden. Dat is onwaar en misleidend. In Nederland vindt meer dan de helft van de abortussen plaats binnen de eerste acht weken van een zwangerschap.’

Hoe denkt u over abortus?

‘Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen mening. Ik vind het goed dat we in Nederland toegang hebben tot veilige abortus, zodat een vrouw zelf kan beslissen wat er met haar lichaam gebeurt.’

En met het l..

