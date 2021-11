Utrechtsebaan begin 2022 maanden dicht

Den Haag

De herstelwerkzaamheden aan de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag gaan in januari alsnog beginnen. Vanaf maandag 17 januari 2022 is het stuk snelweg maandenlang afgesloten voor het verkeer de stad uit, richting Prins Clausplein, meldt de gemeente. Rijkswaterstaat hoopt de renovatiewerkzaamheden eind mei te hebben afgerond. Aanvankelijk zou het werk in oktober al beginnen. In de week voorafgaand aan de afsluiting worden ‘s nachts voorbereidende werkzaamheden verricht en in het weekend van 15 en 16 januari is de Utrechtsebaan in beide richtingen afgesloten. Dagelijks rijden zo’n 60.000 auto’s over de uitvalsweg. <

