Staatsbosbeheer moet komende winter 1400 edelherten afschieten in de Oostvaardersplassen. In het gebied is plaats voor vijfhonderd herten, maar bij de laatste telling eind oktober bleek dat er ongeveer 1900 dieren rondlopen. Er is niet veel afschot van konikpaarden en heckrunderen nodig, heeft de gebiedsbeheerder aan de provincie Flevoland laten weten.