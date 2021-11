Boosterprik als wapen tegen de pandemie? ‘Het overgrote deel van de mensen is nog steeds uitstekend beschermd’

Het boostershot wint aan terrein in Westerse landen. In Nederland komt iedereen boven de zestig in aanmerking. Hoe wenselijk is zo’n derde prik in het licht van eerlijke verdeling van vaccins? Immunoloog bij Amsterdam UMC, Marjolein van Egmond reageert: ‘We lossen de pandemie niet op door ons hier extreem goed te beschermen en in grote delen van de wereld niets te doen.’