OMT adviseert korte lockdownachtige maatregelen, daarna invoering 2G-beleid

Om de opleving van de besmettingsaantallen te keren en de druk op de zorg te verlichten, adviseert het OMT lockdownachtige maatregelen voor een periode van twee weken. Het demissionair kabinet overlegt donderdag en vrijdag over of deze maatregelen er daadwerkelijk komen.

Volgens de coronaexperts in het Outbreak Managment Team (OMT) zijn opnieuw vrijheidsbeperkende maatregelen nodig. Evenementen moeten worden geannuleerd en de bioscopen en theaters moeten de deuren sluiten. De sluitingstijden voor de horeca moeten vervroegd en de groepsgrootte beperkt. De scholen mogen wel open blijven.

Het OMT adviseert bovendien na de korte lockdown strengere voorwaarden aan de heropening te stellen. Voor een geldige QR-code geldt nu dat een bewijs van vaccinatie, genezing of een negatief testbewijs voldoende is. De corona-adviseurs stellen dat de coronapas na de lockdown niet meer geldt bij een negatieve test. Alleen gevaccineerden of genezen personen kunnen dan ..

