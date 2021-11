Steeds meer inwoners van de Biblebelt laten zich vaccineren, onder meer in Staphorst

Relatief veel inwoners van de Biblebelt hebben zich in de afgelopen weken laten inenten tegen het coronavirus. De opkomst bij de vaccinaties stijgt in sommige delen van dat gebied sneller dan in de rest van het land, komt naar voren uit wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de Biblebelt, waar veel gereformeerde mensen wonen, zijn in de afgelopen maand veel mensen besmet geraakt.

Het Overijsselse Staphorst is zo’n gemeente. Een tijdlang was dit de grootste brandhaard van het hele land. Staphorst heeft op Urk na de laagste vaccinatie-opkomst van Nederland, nog steeds, maar het verandert wel. Begin oktober had 53 procent van alle inwoners van 12 jaar en ouder minstens één prik gekregen. Dat is inmiddels gestegen naar 57 procent. In buurgemeente Zwartewaterland is nu 75 procent van de 12-plussers minstens één keer gevaccineerd, tegen 72 procent een maand geleden.

De opkomst in Urk is nog steeds de laagste van het hele land, maar steeg wel, van 28 procent begin oktober naar 30 procent nu. Ook in gemeenten als Renswoude, Alblasserdam, Tholen, Barneveld, Hardinxveld-Giessendam, Scherpenzeel, Altena, Sliedrecht, Rijssen-Holten, Veenendaal en Ede lieten meer mensen zich vaccineren.

Jongeren

Het zijn vooral jongeren die de prik halen. Een maand geleden had 24 procent van de 12- tot en met 17-jarigen in Staphorst minstens één prik gekregen, nu is dat 31 procent. In Elburg steeg de opkomst in die leeftijdsgroep in ongeveer een maand tijd van 51 naar 60 procent, in Zwartewaterland van 48 naar 56 procent, in Bunschoten van 51 naar 59 procent, in Rijssen-Holten van 51 naar 58 procent en in Hardinxveld-Giessendam van 44 naar 50 procent.

Urk is en blijft daar de grote achterblijver. Zo’n 9 procent van de 12- tot en met 17-jarigen op het voormalige eiland is ingeënt. Een maand geleden was dit 7 procent.

Ook in de grote steden stijgt de opkomst. In Amsterdam is nu 48 procent van de 12- tot en met 17-jarigen minstens één keer geprikt, tegen 43 procent een maand geleden. In Den Haag groeide het van 48 naar 53 procent.