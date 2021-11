Spoorwegbeheerder ProRail bevestigt onvrede onder verkeersleiders

Er heerst onvrede onder de verkeersleiders van ProRail. Dat bevestigt de spoorwegbeheerder na eerdere berichtgeving van het AD. Die krant schreef op basis van anonieme werknemers dat de werksfeer met name op de post in Utrecht ‘verziekt’ is, maar met die omschrijving is ProRail het niet eens. Door een personeelstekort onder verkeersleiders vallen de laatste tijd vaak treinen uit.

ProRail erkent dat mensen boos zijn op de omstandigheden zoals ze nu zijn. ‘We hadden eerder moeten anticiperen op het personeelstekort en moeten luisteren naar geluiden van medewerkers dat dit zou gebeuren’, zegt een woordvoerder. Volgens hem was er anders ook wel sprake geweest van een tekort aan verkeersleiders, maar als er eerder actie was ondernomen was die wel van ‘een andere aard’ geweest.

Het tekort aan verkeersleiders bij ProRail speelt al langer, onder meer doordat veel medewerkers met pensioen gingen. Om die reden worden vaker treinen noodgedwongen uit de dienstregeling geschrapt. Volgens de spoorbeheerder is dat tot nu toe met name in de vakantieperiodes gebeurd.

De spoorbeheerder verwacht rond 2023 het personeelstekort zoveel mogelijk opgelost te hebben. Volgens ProRail is een groot deel van de medewerkers flexibel wanneer wordt gevraagd geen pauze te houden of eerder terug te komen van vakantie. ‘Er is ook een groep mensen waar de rek uit is. Dat is begrijpelijk met de hoge werkdruk’, zegt een woordvoerder namens het bedrijf.

In Utrecht is momenteel de helft van de ongeveer honderd verkeersleiders helemaal niet inzetbaar. ‘Er is te veel gevraagd van het personeel’, aldus de zegsman.

ProRail heeft onder meer gepensioneerden en oud-medewerkers gevraagd tijdelijk in te vallen wanneer er gaten vallen. Ook wordt gekeken of de opleiding kan worden verkort en het slagingspercentage van die opleiding kan worden verhoogd. De spoorwegbeheerder benadrukt dat dit niet ten koste gaat van de veiligheid op het spoor.