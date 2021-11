NCTV: meer bewaking Marengo

Den Haag

De bewaking kost veel menskracht en trekt daarmee een zware wissel op de politie. Ridouan Taghi is een van de verdachten in dit proces. Volgens de NCTV wordt ‘breed gesproken met partners’ over de vraag hoe de beveiliging van de rechtszaak beter georganiseerd kan worden, met name om de politie te ontlasten. Militairen van de Koninklijke Marechaussee spelen nu al een belangrijke rol bij de bewaking, maar bekeken wordt nog of de rol van de krijgsmacht uitgebreid kan worden door ook militairen van de landmacht in te zetten.

De regering kan ervoor kiezen om militaire steun te vragen in eigen land, maar dan moeten wel allerlei praktische en juridische vragen beantwoord zijn. Voor een deel van de taken die de politie verricht zijn milit..

