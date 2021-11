Werkende wordt steeds vaker mantelzorger

Den Haag

Het aantal ouderen dat mantelzorg ontvangt, en dus informele zorg krijgt van familie of mensen in hun omgeving, neemt tot 2040 met 70 procent toe, aldus het RIVM in een woensdag verschenen onderzoek. Dat komt door de vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Het aantal ouderen dat gebruikmaakt van mantelzorg neemt naar verwachting toe van een kleine 500.000 personen nu naar net geen 800.000 in 2040.

Die zorg komt steeds meer op het bordje van werkenden terecht, aldus het RIVM. Nu combineert zes op de tien mantelzorgers mantelzorg met een betaalde baan. Zij zijn vaak tussen de 45 en 65 jaar; een fase waarin hun (schoon)ouders vaak hulpbehoevender worden. Zij geven gemiddeld acht uur per week informele z..

