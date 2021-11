Huisartsen zien meer grieppatiënten

Utrecht

Huisartsen zagen afgelopen week meer grieppatiënten. ‘Er is sprake van een stijgende trend’, meldt gezondheidsinstituut Nivel. Vorige week gingen er per 100.000 inwoners 27 mensen naar hun huisarts met griepachtige verschijnselen, zoals koorts, rillingen en hoofdpijn. Een week eerder waren dat er 18. Hoewel er dus nog lang geen sprake is van een griepepidemie in Nederland (als twee weken 58 op de 100.000 mensen naar de huisarts gaan) lopen de aantallen wel op. <

