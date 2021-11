‘Beter nadenken over digitalisering’

De toeslagenaffaire staat niet op zichzelf. De stroom aan ransomwareaanvallen ook niet. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) verwaarloost de politiek structureel haar taken op het gebied van kunstmatige intelligentie en digitalisering.

Den Haag

Het is een lijvig rapport dat de WRR op verzoek van het kabinet heeft geschreven over kunstmatige intelligentie (AI). De vijfhonderd pagina’s met analyses en aanbevelingen worden vandaag aangeboden aan minister Blok van Economische Zaken. Het kabinet zal over een paar maanden met een reactie komen.

Aan de aanbevelingen (zie kader) ligt de constatering ten grondslag dat de overheid het digitale domein nog altijd niet serieus genoeg neemt. Een gesprek met Corien Prins, hoogleraar recht en informatisering aan de Universiteit van Tilburg en sinds 2017 voorzitter van de WRR.

‘De terminologie veranderde in de loop der tijd, maar ik zie toch ook de nodige overeenkomsten. Zo schreef de WRR al in 1998 over het gevaar van symptoombestrijding..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .