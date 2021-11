Nederland warmt twee keer zo snel op als de wereld

De Bilt

Over het favoriete gespreksonderwerp van veel Nederlanders, het weer, brengt uitgeverij Noordhoff in samenwerking met het KNMI een Bosatlas uit: De Bosatlas van weer en klimaat. In honderden kaarten, grafieken, infographics en foto’s gaat de atlas uitgebreid in op weers- en klimaatontwikkelingen, met onder meer aandacht voor de hevige regenval in Limburg deze zomer en onderwerpen die prominent op de agenda staan van de klimaattop in Glasgow. ‘De atlas maakt goed inzichtelijk hoe het werkt met het weer, hoe de relatie is met het klimaat en wat er verandert in de wereld en in Nederland’, vindt meteoroloog Helga van Leur. Zij krijgt vandaag het eerste exemplaar uitgereikt; vanaf dan is de atlas ook verkrijgbaar.

In 2011 kreeg Va..

