Tieners voeren actie in de wandelgangen van klimaattop Glasgow: ‘Zonder planeet hebben wij geen toekomst’

Glasgow

Na een reis per boot en trein, kwamen Sietske Huijbers (14) en Ianthe Minnaert (18) zaterdag aan in Glasgow. Ze zijn een week lang bij de VN-klimaatconferentie om aandacht te vragen voor snelle maatregelen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Ianthe: ‘Wereldleiders hebben niet door hoe groot het probleem van klimaatverandering is en hoe groot hun verantwoordelijkheid. Heel mooi dat mensen vegetarisch proberen te eten of koud douchen, maar om dingen echt te veranderen, moeten politici nu keuzes maken. De tijd dringt.’ Sietske: ‘Wij zijn hier omdat we als jonge generatie de beleidsmakers duidelijk willen maken dat hun keuzes impact hebben op onze toekomst. Dat wij alert zijn en ze in de gaten houden.’

IPCC-rapportDe jong..

