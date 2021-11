Kat-en-muisspel in de lucht: Dreiging van drones neemt toe

De Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel is deze week het podium voor NAVO-testen met counter-dronesystemen. Â

Een kat-en-muisspel in de lucht. De dreiging van drones neemt toe. De NAVO voelt zich onvoldoende gewapend tegen onbemande minivliegtuigjes.

Demonstratie geslaagd. Vertegenwoordigers uit verschillende NAVO-landen en van de industrie kijken op deze koude woensdagmorgen opgewekt. De Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel is deze week het podium voor NAVO-testen met counter-dronesystemen, zeg maar het verdedigingssysteem tegen drones.

Lekker dichtbij voor het NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) dat in Den Haag is gevestigd. En ruimte zat op de voormalige vliegbasis met reserve-status op de grens van Brabant en Limburg. De start- en landingsbaan is nog intact.

De techniek gaat razendsnel. Drones worden steeds..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .