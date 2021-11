De Nederlandse overheid is tegen de aanvullende eisen die Oostenrijk gaat stellen voor vaccinaties, zegt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Hij vindt dat elk land de adviezen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) moet volgen. Vanaf 3 januari moeten mensen die ingeënt zijn met het Janssen-vaccin een extra prik krijgen om als volledig gevaccineerd te worden gezien in Oostenrijk. <

beeld anp

DENK zet beoogde Haagse lijsttrekker af

De beoogde Haagse lijsttrekker Abdoel Haryouli van DENK gaat de lijst in Den Haag niet meer aanvoeren. De partij heeft hem van de koppositie gehaald. Volgens het partijbestuur heeft hij kwetsende en racistische uitspraken gedaan. Maar volgens Haryouli werd hij afgeluisterd door een medewerker van de Tweede Kamerfractie om hem te chanteren. <

Kabinet past wet over NCTV aan na kritiek

Het demissionaire kabinet heeft een wetsvoorstel over de uitbreiding van bevoegdheden voor de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV) aangepast. Aanleiding daarvoor is stevige kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Raad van State (RvS) die vonden dat de privacy van mensen onvoldoende gewaarborgd was in het oorspronkelijke voorstel van justitieminister Ferd Grapperhaus. <

Twee verdachten vast voor overval Amsterdam

In Frankrijk en België heeft de politie een man en een vrouw aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de zeer gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord op 19 mei. <

GGD’en stoppen met prikbussen om winter

In meerdere regio’s stoppen GGD’en met de inzet van prikbussen, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten. Reden is het herfst- en aankomende winterweer. In onder meer de regio’s Hollands Midden, Fryslân en Haaglanden zullen de prikbussen worden vervangen door binnenlocaties en pop-uplocaties, zoals een leegstaand kantoorpand. <

beeld anp

Tien aanhoudingen bij actie tegen drugshandel

De politie heeft dinsdagochtend tien mensen aangehouden bij 25 invallen in Nederland en België, in een groot onderzoek naar een criminele organisatie die zich in en buiten Nederland bezig zou houden met de productie van synthetische drugs, zoals amfetamine. De hoofdverdachte, een 32-jarige man die een leidende rol zou hebben gehad, is opgepakt op een woonwagenkamp in Bergeijk. Alle aangehouden mensen worden verdacht van handel in en productie van synthetische drugs en deelname aan een criminele organisatie. <

Twee zweminstructeurs krijgen werkstraf

De rechtbank in Leeuwarden heeft twee zweminstructeurs van zwembad Ny Sudersé in Lemmer 60 en 120 uur werkstraf opgelegd. Op 6 februari vorig jaar verdronk een 11-jarige Eritrese jongen in het zwembad, tijdens zijn eerste zwemles. De instructeurs verloren hem aan het begin van de les uit het oog. Pas tijdens het douchen na de les werd opgemerkt dat de jongen niet bij de groep was. <

Tipgeld van 15.000 euro in zaak mishandeling

Het Openbaar Ministerie looft 15.000 euro uit voor de gouden tip in het onderzoek naar de dodelijke mishandeling op Mallorca, afgelopen zomer. Bij dit uitgaansgeweld kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven. Een team van rechercheurs is onder meer op zoek naar een nog onbekende getuige van het geweld tegen Heuvelman. De man staat op beeldmateriaal van andere getuigen. <

Hilversummer bestraft voor online haatzaaien

De rechtbank in Lelystad heeft een 19-jarige man uit Hilversum een celstraf van 180 dagen opgelegd, waarvan 136 dagen voorwaardelijk, omdat hij racistische en antisemitische teksten, afbeeldingen en filmpjes op sociale media heeft gezet. De man is ook schuldig bevonden aan verboden wapenbezit. Naast de celstraf legde de rechtbank hem 120 uur taakstraf op. <

61-jarige vrouw verdacht van miljoenenfraude

De FIOD verdenkt een 61-jarige vrouw uit de Zuid-Hollandse gemeente Hoeksche Waard van een miljoenenfraude, waarbij de overheid mogelijk 6 miljoen euro aan accijns en btw is misgelopen. De FIOD heeft maandag twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente doorzocht, waarbij beslag is gelegd op de administratie. De vrouw is opgepakt en zit vast. De 61-jarige verdachte is scheepsbevoorrader en verkoopt onder meer sigaretten, tabak en gedistilleerde drank aan zeeschepen. <

Okapi in Safaripark Beekse Bergen geboren

In Safaripark Beekse Bergen is een okapi geboren. In de hele wereld zijn in het afgelopen jaar maar tien okapi’s geboren, aldus het dierenpark. Okapi’s zijn in het wild ernstig bedreigd. Er leven nog maar een paar duizend dieren in het regenwoud van Congo. Okapi’s zijn familie van de giraf en worden wel bosgiraffen genoemd. <

beeld anp

7 miljoen voor sieraden Marie-Antoinette betaald

Twee met diamanten ingelegde armbanden van de voormalige Franse koningin Marie-Antoinette zijn geveild voor bijna 7,5 miljoen Zwitserse franc (ruim 7 miljoen euro). Veilinghuis Christies had de opbrengst ingeschat op 2 tot 4 miljoen. De naam van de nieuwe eigenaar is niet bekendgemaakt. <

Verplicht vaccin Engelse zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers in Engeland moeten vanaf 1 april volgend jaar tegen COVID-19 gevaccineerd zijn om hun beroep te kunnen uitoefenen. Zorgminister Sajid Javid heeft bekendgemaakt dat zo de kans op een coronabesmetting kleiner moet worden. Het gaat volgens Sky News om 1,2 miljoen mensen. De minister zegt dat de griepprik ook verplicht wordt voor zorgmedewerkers. <

Adviseur België: geef boosterprik Janssen

Wie is ingeënt met het Janssen-vaccin doet er goed aan een extra prik te halen. Na verloop van tijd beschermt de voorgeschreven enkele dosis van dat vaccin niet meer genoeg tegen het coronavirus, vindt de belangrijkste adviseur van de Belgische regering. De Belgische Hoge Gezondheidsraad boog zich op verzoek van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke over de vraag of het Janssen-vaccin een zogeheten booster vergt. <

Arc de Triomphe trekt 6 miljoen bezoekers

De ingepakte Arc de Triomphe in Parijs is naar schatting door 6 miljoen mensen bezocht. Het iconische monument in de Franse hoofdstad was dit najaar drie weken verpakt in een zilverblauw glanzende stof, naar het ontwerp van kunstenaar Christo. De kunstenaar overleed vorig jaar op 84-jarige leeftijd en heeft zijn langgekoesterde droom niet in vervulling zien gaan. <

beeld anp

WHO waarschuwt voor tekort aan spuiten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een enorm tekort aan injectiespuiten voor vaccinaties. Volgend jaar dreigen er mogelijk 2 miljard spuitjes te weinig te zijn. Het tekort komt vooral door de massale inentingen tegen corona. De voorraden zijn fors geslonken. Als de productie niet verbetert, kunnen er wereldwijd ernstige problemen bij het vaccineren ontstaan, aldus een bezorgde WHO. <

14 december uitspraak tegen Aung San Suu Kyi

De eerste uitspraak in een rechtszaak tegen de afgezette leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, wordt op 14 december verwacht. Ze is door de militaire junta aangeklaagd voor meerdere vergrijpen, waaronder het overtreden van coronaregels, aanzetten tot verstoring van de openbare orde en het illegaal importeren van walkietalkies. De uitspraak gaat volgens persbureau AFP over het niet naleven van de coronaregels. <

Sunweb en TUI bereid tot omboeken wintersport

Reisorganisaties Sunweb en TUI geven vakantiegangers die worden gedupeerd door de strengere coronaregels in Oostenrijk de kans om hun reis om te boeken. Wie een wintersportvakantie heeft geregeld bij Sunweb, krijgt de mogelijkheid voor een omboeking naar alternatieve bestemmingen als Frankrijk of Italië. <

‘Extra maatregelen tegen belastingontwijking’

De plannen van het demissionaire kabinet tegen belastingontwijking door multinationals gaan een deel van de oppositie niet ver genoeg. Op initiatief van GroenLinks komt een aantal partijen met aanvullende voorstellen. Die zouden de schatkist bijna 1 miljard euro per jaar extra opleveren. Bedrijven niet langer toestaan hun activiteiten oneindig op te knippen, levert het meest op. <

Rolls-Royce wil kleine kernreactoren bouwen

De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce wil kleine kernreactoren gaan bouwen om zo te helpen bij het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf heeft daarvoor subsidie ontvangen van de Britse overheid en geld van investeerders. De nieuwe bedrijfstak heeft de naam Small Modular Reactor (SMR). <

Picnic opent groot distributiecentrum

Picnic opent zijn geautomatiseerde distributiecentrum in Utrecht waarschijnlijk in januari. In die vestiging worden boodschappen grotendeels automatisch gesorteerd, ingepakt en verdeeld. De onlinesuper, waarvoor nog steeds wachtlijsten bestaan, wil vanuit Utrecht wekelijks 150.000 huishoudens voorzien van boodschappen. <

Primark zet in op verdere uitbreiding

Discountkledingketen Primark wil het aantal fysieke winkels met ongeveer een derde uitbreiden. De onderneming houdt ondanks de grote populariteit van shoppen online, die nog sterker werd tijdens de coronapandemie, vast aan zijn strategie van meer bakstenen filialen. Dit terwijl concurrenten zich juist meer en meer richten op de onlineverkoop. Primark, dat onderdeel is van het Britse AB Foods, wil de komende vijf jaar het aantal filialen uitbreiden van 398 naar 530. Het gros van de nieuwe winkels zal in de Verenigde Staten geopend worden. <

beeld anp

Sterkste groei Saudische economie in 10 jaar

De economie van Saudi-Arabië heeft in het derde kwartaal de sterkste groei laten zien in bijna tien jaar, vooral dankzij de hoge olieprijzen. Saudi-Arabië is ‘s werelds grootste olie-exporteur. Vorig jaar werd de economie van het land juist nog hard geraakt door de coronapandemie en de sterk gedaalde olieprijzen. De grootste economie van het Midden-Oosten groeide met 6,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. <

Onderzoek MediaMarkt naar aanval loopt nog

MediaMarkt is nog altijd drukdoende met het onderzoek naar de cyberaanval die in filialen verspreid over Europa voor grote problemen zorgt. Volgens RTL Nieuws zouden de hackers 50 miljoen dollar (43 miljoen euro) aan losgeld hebben geëist in bitcoin. Een woordvoerder van MediaMarkt ging daar desgevraagd niet op in. De MediaMarkt-winkels blijven vooralsnog open. <