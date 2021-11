Den Bosch worstelt met 11e van 11e

Den Bosch

Er bestaat een hardnekkig misverstand over carnaval, meent burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch, namelijk dat het in Limburg wegens corona is afgelast, maar in Brabant gewoon kan doorgaan. Alsof ze in Brabant komende donderdag ondanks alarmerend hoogoplopende besmettingscijfers helemaal los gaan.

‘In Limburg hebben ze de grote evenementen, de protocollaire festiviteiten die horen bij de opening van het carnavalsseizoen, afgelast’, vertelt Mikkers in het historische stadhuis aan de Markt. ‘Iedereen vergeet dat wij dat in Den Bosch al enkele weken geleden hebben gedaan.’

Want de officiële opening van het carnavalsseizoen, het ‘protocol van D’n Elfde van d’n Elfde’ met het aftelmoment en het hijsen van de vlag aan de Sint-Janskath..

