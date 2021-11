Minder kijkers voor Sinterklaasjournaal

Minder mensen hebben maandagavond naar de eerste uitzending van het Sinterklaasjournaal gekeken dan vorig jaar. Waar vorig jaar nog 1,42 miljoen mensen het begin zagen, waren dat er dit jaar 1,16 miljoen, aldus Stichting KijkOnderzoek. Het Sinterklaasjournaal stond daarmee op de zevende plek in de lijst met best bekeken programma’s.

Hilversum

Het door Dieuwertje Blok gepresenteerde NTR-programma won in mei nog de Ere Zilveren Nipkowschijf. Doorslaggevend voor de jury was de maatschappelijke invloed die het programma heeft gehad in de zwartepietendiscussie. Daarnaast werd de verslaggeving van de intocht tijdens de coronacrisis geprezen. <

