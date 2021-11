Recordaantal klachten over prolifespots in Week van het Leven

Amsterdam

De Reclame Code Commissie (RCC), die onder meer toetst of reclame overeenstemt met de wet, waarheid, goede smaak en het fatsoen, heeft dat dinsdagavond bevestigd tegenover het Nederlands Dagblad. ‘Het zijn er veel’, concludeert woordvoerder Kirsten van Kleeff van de RCC, die nog niets over de aard van de klachten kan zeggen. Nieuwe klachten worden niet meer in behandeling genomen. ‘Het gaat ons niet om het aantal, we kijken naar de meest representatieve en zullen die behandelen’, verduidelijkt Van Kleeff.

Platform Zorg voor Leven is een bundeling van prolife-organisaties NPV – Zorg voor het Leven, Schreeuw om Leven, christelijke politieke partijen SGP en ChristenUnie, vakorganisatie RMU en de Pater Koopman..

