Meer coronamaatregelen op komst? Deze vier graadmeters beloven weinig goeds

Het moment van de waarheid nadert: de komende dagen zullen OMT en kabinet moeten inschatten of de aanscherping van de coronamaatregelen al iets uithaalt, of dat er meer nodig is.

Eén probleem: voor zo’n inschatting is het eigenlijk nog te vroeg. We peilen vier voortekenen.

1. besmettingen: weinig reden tot optimisme

Enig effect van de aangescherpte maatregelen is in de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames nog niet zichtbaar. Wie de afgelopen dagen in het ziekenhuis belandde, werd immers al een paar weken geleden besmet. En wie vandaag positief test, kreeg het virus waarschijnlijk al een dag of vijf geleden, voordat de regels werden aangescherpt.

Toch geven de oplopende cijfers wel een indicatie. En erg gunstig is die niet. Zo liep het aantal patiënten op de intensive care de afgelopen dagen veel sneller op dan het RIVM in zijn aanvankelijke prognose van de najaarsgolf had verwacht. Ruim 200 mensen per dag word..

