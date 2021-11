Peiling RIVM Gedragsunit: Draagvlak coronaregels groeit, naleving niet

Dat is de uitkomst van de nieuwste, eens in de drie weken gehouden peiling van de RIVM Gedragsunit onder een representatieve steekproef van Nederlanders. Opvallend genoeg nam het aantal mensen dat de woning goed ventileert af tot een op de drie. Logisch, want het werd kouder buiten, duidt het RIVM.

Dat het draagvlak voor veel maatregelen is toegenomen, is hoe dan ook ‘een goed teken’, zegt Marijn de Bruin van de RIVM Gedragsunit desgevraagd. ‘Je hoopt dat dit een voorbode is van een stabilisatie.’ In de onderzoeken zegt immers slechts net iets meer dan de helft zich te houden aan regels als thuiswerken, afstand houden, en thuisblijven bij klachten die op corona kunnen duiden.

‘Hoe we ons gedragen hangt niet alleen af van het draagvlak voor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .