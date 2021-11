‘Steeds meer’ scheldpartijen doen beheerders christelijke datingsites pijn: ‘Ze stond te trillen op haar benen’

Hilversum

Na het zoveelste kwetsende bericht, waren de beheerders van het christelijke datingplatform FunkyFish.nl er onlangs helemaal klaar mee. In een bericht, verspreid via sociale media en de eigen website, signaleert Funky Fish dat het ‘kleine team steeds meer negatieve berichten’ krijgt. In verschillende blogposts had Funky Fish al eerder gevraagd om de beheerders ‘met respect’ te benaderen, in de hoop op een ‘cultuurverandering’.

Maar de nare berichten blijven komen (zie afbeelding). Gemiddeld een keer per week ontvangen beheerders een bericht dat alle perken te buiten gaat, vertelt communitymanager Aarti Zia-Brands. ‘Toen ik in 2017 bij Funky Fish begon kreeg ik al de waarschuwing dat mensen erg bot konden zijn. Dus..

