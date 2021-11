Islamitische koepels dienen klacht in bij CTIVD over infiltratie in moskeeën

Zeven islamitische koepelorganisaties dienen samen een klacht in bij de CTIVD, het toezichtsorgaan op de veiligheidsdiensten. Ze zijn ontevreden over de reactie van minister Ferd Grapperhaus (Justitie) over de infiltratie in moskeeën in minstens tien gemeenten.

Den Haag

In oktober onthulde NRC Handelsblad dat gemeenten als Rotterdam, Zoetermeer en Ede via een privaat bureau undercoveracties hadden gedaan om te weten te komen wat er speelt in moskeeën en islamitische organisaties. Terrorismebestrijder NCTV financiert dit. Deskundigen verklaarden in die krant dat deze acties hoogstwaarschijnlijk onwettig zijn.

In de betreffende tien gemeenten, maar ook op veel andere plaatsen, stelden raadsleden kritische vragen over dit gebeuren. Diverse moskeeën en islamitische koepels reageerden verontwaardigd op het nieuws. Enkele gemeenten, waaronder Rotterdam en Ede, ontkennen undercover in moskeeën onderzoek te hebben gedaan.

De zeven koepels (SPIOR, SIORH, FIO, SMBZ, SMN, SML en SMUO) dienden maandag de klacht ..

