‘Geen geld in fossiele brandstof’

Nederland stopt na protesten uit de Kamer alsnog met het financieren van fossiele-brandstofprojecten in het buitenland. Demissionair minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel) heeft maandag op de klimaatconferentie in Glasgow de verklaring ondertekend waar zich vorige week al 21 andere landen achter hadden geschaard.

Den Haag

Het kabinet zei vorige week nog dat het de verklaring niet kon tekenen vanwege zijn demissionaire status. Het besluit over een financieringsstop wilde het daarom overlaten aan het volgende kabinet. De Tweede Kamerfractie van GroenLinks nam daar geen genoegen mee en verzocht het kabinet per motie de verklaring alsnog te ondertekenen. Over die motie, die steun krijgt van een groot deel van de linkse oppositie en D66, zou de Tweede Kamer vandaag stemmen.

Minister De Bruijn verklaarde de politieke draai van Nederland maandagochtend in Glasgow als volgt: ‘Dit was geen eenvoudig besluit, omdat het echte consequenties heeft voor bedrijven. Daarom hebben we er even tijd voor genomen. Vrijdag hebben we het eerst ..

