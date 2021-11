Bij huiselijk geweld vaak geldsores

Niet mogen werken of loon moeten inleveren bij je partner. Vier op de tien vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld, zeggen ook slachtoffer te zijn van economische onderdrukking.

Nijmegen

Dat blijkt uit onderzoek van Nicole van Gelder, werkzaam bij het Radboudumc. Van Gelder onderzocht de ervaringen van ruim tweehonderd vrouwen die een melding deden bij SAFE, een online platform voor vrouwen die te maken hebben met partnergeweld. Van die vrouwen gaf 43 procent aan te maken te hebben met economisch geweld.

In interviews vertelden de vrouwen dat ze geen toegang hebben tot hun eigen geld en gedwongen worden hun bezit op te geven. Financiële problemen leiden tot stress en kunnen ervoor zorgen dat mensen langer in de gewelddadige situatie blijven, schrijft Van Gelder in haar onderzoek.

Ze pleit daarom voor meer aandacht voor economisch geweld onder professionals, beleidsmakers en onderzoe..

