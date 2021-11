Coronauitbraak op Biblebelt nadert piek

Limburg is de nieuwe brandhaard, ouderen testen vaker positief dan in de afgelopen winter en in de bijbelgordel gloort hoop: daar zijn minder coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen.

Kleine kentering in ziekenhuiscijfers in de bijbelgordel

De uitbraak van het virus in de bijbelgordel lijkt een plafond te hebben bereikt. In de bijbelgordel zijn, anders dan in de rest van Nederland, de afgelopen week minder nieuwe coronapatiënten opgenomen dan de week daarvoor. Het aantal ernstig zieken is in de 31 gemeenten waar de SGP minimaal 10 procent van de stemmen kreeg nog wel ruim het dubbele van het landelijk gemiddelde. Rond 10 oktober begon het aantal zi..

