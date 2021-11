‘Orgaanwachtlijst kan slinken via inzet donordier’

In de zoektocht naar voldoende orgaandonoren zijn dieren steeds nadrukkelijker als donor in beeld. Onderzoekers pluizen in de Donordier-dialoog uit hoe de samenleving erover denkt. De gesprekken monden in maart 2022 uit in een advies aan de politiek.

Amsterdam

Science fiction is het allerminst. Dat werd eind september nog onderstreept toen Amerikaanse chirurgen er voor het eerst in slaagden de nier van een genetisch aangepast varken met succes te koppelen aan een menselijk lichaam, een hersendode patiënt. Wat het effect daarvan op langere termijn is, moet nog blijken, maar het laat zien dat de ontwikkeling hard gaat op dit gebied. Het is een zoektocht naar alternatieven om het tekort aan orgaandonoren wereldwijd te verkleinen, en om vroege ontwikkeling van bepaalde ziektes te kunnen bestuderen. Transplantatiechirurg Ian Alwayn van het LUMC in Leiden, die dergelijke onderzoeken nauwgezet volgt, noemt de Amerikaanse bevindingen ‘een belangrijke stap’. Alwayn was een van de gastspr..

