‘Maar, mogen we ook doodgaan?’

Is het een goed idee om organen van dieren te gebruiken voor mensen? Of om menselijke organen in een dier te laten groeien, om zo het tekort aan donororganen op te lossen? Die vraag stond zondag centraal in de Donordier-dialoog. ‘We beroven dieren van hun organen, stelen mag niet.’

Amsterdam

‘Goed luisteren naar elkaar is een vorm van intelligentie.’ Presentator Lucas de Man weet het zeker. De Man, tevens regisseur en theatermaker, is bepaald niet op zijn mondje gevallen, blijkt zondag al bij de aftrap van de Donordier-dialoog in het NEMO Science Museum in Amsterdam. In rap tempo somt hij voorbeelden op van ‘exponentieel groeiende innovatieve technologie’. Een daarvan is dat wetenschappers sinds 2003 in het buitenland aan dieren sleutelen. Ze onderzoeken hoe je ze genetisch aanpast om dierlijke organen als een nier of hart transplanteerbaar te maken voor een mens. Dit als oplossing voor het tekort aan menselijke orgaandonoren. Vandaag mag iedereen die dat wil, vertellen of dat een goed plan is, of niet. Er zij..

