Hoe lang duurt de coronapandemie nog? ‘Na de winter kunnen veel maatregelen losgelaten worden’

Begin november zouden alle coronamaatregelen geschrapt moeten kunnen zijn, betoogde minister De Jonge aan het eind van deze zomer. Niets bleek minder waar. Is er überhaupt een einde te verwachten aan een maatschappelijk leven gedomineerd door coronamaatregelen? ‘Het zal met horten en stoten zijn, maar het gaat een keer voorbij.’

Alma Tostmann, epidemioloog verbonden aan het Radboudumc en Frits Rosendaal, epidemioloog verbonden aan het Leiden UMC, zijn het erover eens dat de huidige coronapiek de laatste zal zijn met zoveel impact op de maatschappij. ‘Na de winter gaan we veel profijt hebben van de boosterpik én van de vaccinatiegraad die verder toegenomen zal zijn’, weet Tostmann. Bovendien zijn volgens Rosendaal de mensen die ernstig ziek kunnen worden van het virus op enig moment simpelweg ‘op’. ‘Dan wordt corona net zoals griep, waarmee we nu als samenleving een ‘samenwerking’ hebben gevonden.’

Wannéér we terug kunnen naar een oud normaal zonder ingrijpende maatregelen is een lastiger te beantwoorden vraag. Tostmann: ’Het blijven testen van mensen me..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .