Voormalig SGP-leider Bas van der Vlies (79) overleden

Voormalig SGP-fractievoorzitter Bas van der Vlies is in de nacht van zondag op maandag overleden in het ziekenhuis. Enkele weken geleden werd bij de oud-partijleider uitgezaaide kanker geconstateerd. Daar kwam recent een longontsteking bij. Van der Vlies werd 79 jaar.

Bas van der Vlies was 24 jaar lang fractievoorzitter van de SGP. In 2010 volgde Kees van der Staaij (rechts) hem op.

Den Haag

Bas van der Vlies werd in 1974 politiek actief namens de SGP in de Provinciale Staten van Utrecht. Echte bekendheid kreeg hij zeven jaar later, toen hij als Tweede Kamerlid de landspolitiek betrad. In 1986 werd hij daar SGP-fractievoorzitter – een functie die hij 24 jaar bleef vervullen, tot Kees van der Staaij hem in 2010 opvolgde.

Van der Vlies merkte ‘een tijd geleden al dat het niet goed ging’ met hem, meldt een woordvoerder van de SGP. Bij onderzoek werd vastgesteld dat de oud-politicus kanker had: een tumor in zijn hoofd met uitzaaiingen op diverse plekken in het lichaam. Volgens de pa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .