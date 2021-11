Van der Laan naar Consumentenbond

Den Haag

Voormalig D66-politica Lousewies van der Laan is gekozen tot voorzitter van de Consumentenbond. Ze volgt Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum, op. Van der Laan was Europarlementariër voor D66 en fractievoorzitter van die partij in de Tweede Kamer. Ze is directeur van Transparency International Nederland, de Nederlandse afdeling van de wereldwijde anticorruptie-organisatie. Voor vertrekkend voorzitter Pieter Broertjes heeft de Consumentenbond een bijzonder cadeau. Alle minima in Hilversum krijgen een gratis jaarlidmaatschap van de Consumentenbond. <

