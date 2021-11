15.000 deelnemers aan Natuurwerkdag 2021

De Bilt

De dag, die feitelijk twee dagen duurde, stond dit jaar in het teken van de jeugd en biodiversiteit. Op vrijdag was er een speciaal programma voor basisschoolkinderen. Bijna 1800 kinderen uit groep 6, 7 en 8 deden mee. Voor hen was een lespakket gemaakt en waren er diverse activiteiten zoals egelhuisjes bouwen.

‘Op de Natuurwerkdag voeren deelnemers onderhoud uit in de natuur, dat onmisbaar is voor het in stand houden van de leefomgeving van veel planten en dieren’, aldus een woordvoerder. ‘Behoud en herstel van natuurgebieden met al hun biodiversiteit is een van de meest efficiënte maatregelen tegen klimaatverandering.’

De Natuurwerkdag is een initiatief van LandschappenNL. <

