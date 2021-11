Herinvoering mondkapjes soepel verlopen

Amsterdam

‘Het lijkt allemaal heel soepel te verlopen’, aldus een woordvoerder van de winkeliersvereniging. Met de feestdagen in aantocht breekt voor veel winkeliers de belangrijkste periode van het jaar aan. INretail roept ondernemers daarom op hun kerst- of sinterklaasacties zo veel mogelijk te spreiden, om een toeloop van grote groepen klanten te voorkomen. De ondernemersvereniging doet ook een beroep op het winkelend publiek om samenklontering te voorkomen. ‘Wees verstandig en grijp bijvoorbeeld je thuiswerkmoment aan om in de middag een cadeau te kopen.’

Bij veel winkels was de tendens over de herinvoering van de mondkapjesplicht ‘dat men dit wel zag aankomen’, blijkt uit reacties van diverse winkelketens. De besmettingen stijgen al geruime tijd. Afgelopen weekend werden er zelfs meer dan 12.000 coronabesmettingen in 24 uur geregistreerd. Dat is het hoogste aantal dit jaar. Alleen op drie dagen in december 2020 waren er meer positieve tests in één dag geregistreerd.

beveiligers

Sportverenigingen melden dat de controles op het coronatoegangsbewijs zaterdag soepel verlopen. ‘Het ging goed’, zegt Floris Heuer, bestuurslid van Kampong in Utrecht, waar ruim 6500 leden verschillende sporten beoefenen. ‘Mensen zijn begripvol en vriendelijk.’ Ook waren ze opgelucht dat de coronapas niet geldt voor amateursporten in de buitenlucht, zoals het kabinet aanvankelijk van plan was. Voorzitter Ad Westerhof van de Amsterdamse voetbalclub AFC zegt dat de controles tot dusver zonder problemen worden uitgevoerd. Vrijwilligers die controleren bij de kleedkamers en het clubhuis zagen dat slechts een paar ouders rechtsomkeert maakten toen ze merkten dat ze er zonder coronatoegangsbewijs niet in kwamen. Westerhof zei eerder beveiligers in te moeten huren om de QR-codes te checken, maar zijn club kon het deze zaterdag nog met vrijwilligers af. Sommige amateursportclubs huurden wel beveiligers in voor de controles.

musea

Ook bij musea is het herinvoeren van maatregelen vrijwel zonder problemen verlopen. ‘Het is goed gegaan, er was een vlotte doorstroming’, zei een woordvoerster van het Rijksmuseum in Amsterdam zaterdag. ‘Het was al veilig in het museum, maar mensen beseffen dat het nu met de QR-codes nog veiliger is geworden.’ Enkele bezoekers moesten rechtsomkeert maken omdat ze geen QR-code hadden of konden laten zien. ‘Maar iedereen was goed voorbereid door de overheid en door middel van extra informatiemails die we hebben gestuurd. Er was geen gedoe en ook in het museum was de doorstroming goed. We hebben twee ingangen en een speciale extra uitgang.’

‘Het is wennen, aanpassen en even aanpoten’, vat een woordvoerster van het Van Gogh Museum in Amsterdam de drukte van zaterdag samen. Niet iedereen had een juiste QR-code paraat. Omdat het de eerste dag was dat de aangescherpte coronamaatregelen van kracht zijn, gingen veel mensen volgens de woordvoerster ‘minder geïnformeerd op pad’. <