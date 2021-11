Welke beestjes leven er in je tuin? Franse bioloog François Lasserre zo’n honderd soorten

Zo’n 23.000 soorten insecten en geleedpotigen komen er voor in Nederland. Geen enkel boek kan ze allemaal behandelen, daarom bespreekt de Franse bioloog François Lasserre een selectie van ongeveer honderd veelvoorkomende soorten in De bonte verzameling beestjes in je tuin.

Amersfoort

In elke tuin en op elk balkon wemelt het van de beestjes. Meer dan 1300 soorten turfde boswachter en bioloog Luc Hoogenstein dit jaar in zijn tuintje in de Utrechtse binnenstad. Het laat zich raden dat de meeste met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn, laat staan dat leken in staat zijn om ze van elkaar te onderscheiden. Uitgeverij Terra brengt nu een boek op de markt dat de geïnteresseerde leek helpt om de meest voorkomende en niet al te kleine diertjes uit de eigen tuin beter te leren kennen.

giftig

De auteur beperkt zich in zijn ‘biografieën’ niet tot de soorten zelf, maar noemt ook overeenkomsten tussen verschillende soorten: felle kleuren fungere..

