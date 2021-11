Meester Mark bundelde de grappigste taalfoutjes uit de klas. ‘Kinderen doen niet aan gewauwel’

Amsterdam

In een lesboek staan twee personen afgebeeld, een man en een vrouw, beiden met een spreekwolk boven hun hoofd. De man zegt: ‘Ik koop geen zonnepanelen, want die zijn duur.’ De spreekwolk van de vrouw is nog leeg. Maak het gesprek af, luidt de opdracht. Een leerling schrijft: ‘Dan koop je ze tog niet.’

‘En daarmee is het gesprek snel klaar’, concludeert Mark van der Werf (45) droogjes in zijn nieuwste boek De grappigste taalfoutjes uit de klas, dat vorige week is verschenen. Eerder schreef hij Meester Mark draait door, over de schamele twee jaar dat hij basisschoolleraar was, totdat hij naar eigen zeggen ‘gillend gek’ werd.

Sindsdien voorzien ouders en leerkrachten uit het hele land hem dagelijks van vertederende liefdesbriefjes, m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .