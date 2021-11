Predikanten wisten zich soms geen raad met de ‘dove oren’ van de jeugd. En toen was daar dominee Van Koetsveld

De jeugd van toen is een historische serie over kind, kerk en school, met soms een actuele ondertoon. Aflevering 4: in de leer bij de catechiseermeester.

De A-kerk in Groningen. Hervormd Groningen telde in 1844 elf catechiseermeesters.

Wie een protestantse opvoeding genoten heeft, is vertrouwd met het begrip catechisatie. Een Kamper hoogleraar die dominees moest leren hoe ze catechisatie moesten geven, Klaas Dijk, omschreef catechisatie als het onderwijs aan de ‘jeugd der gemeente’ om haar ‘in te leiden in de verborgenheden des geloofs’.

Zo was het in theorie. De praktijk was wel eens anders. Dominee Cornelis Elisa van Koetsveld (1807-1893) had in Leiden theologie gestudeerd, maar met de verworven wijsheid kon hij in de Zuid-Hollandse plattelandsgemeenten die hij diende, weinig bereiken. ‘Wij, godgeleerden, hebben het hoofd vol afgetrokken denkbeelden: eerst definitie, dan bewijs en verdediging, daarna gevolgtrekking – dat sluit goed. Maar onze leerlingen hebben voor da..

