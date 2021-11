VS willen per direct verhoging olieproductie

Glasgow

De Amerikaanse energieminister Jennifer Granholm wil dat de olielanden verenigd in de OPEC+ onmiddellijk de olieproductie sterker opvoeren om zo de hoge brandstofprijzen tegen te gaan. Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland besloten donderdag juist vast te houden aan een geleidelijke verhoging van de productie, ondanks druk van grote landen waaronder de Verenigde Staten om nog meer op te gaan pompen. In een interview met zakenzender CNBC op de klimaattop COP26 in het Schotse Glasgow zei Granholm dat een hogere olieproductie nodig is om te voorkomen dat mensen in de wintermaanden last krijgen van de hoge prijzen. Vanwege de sterke vraag door het economisch herstel van de coronacrisis zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .