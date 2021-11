SEH’s dreigen te bezwijken

De spoedeisendehulpafdelingen in de ziekenhuizen dreigen te bezwijken nu de nieuwe golf van coronapatiënten aanzwelt. Terwijl het aantal patiënten dat zich meldt toeneemt, is er minder personeel om hen op te vangen.

Een vrouw is door ambulancepersoneel binnengebracht op de spoedeisende hulp van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Verpleegkundigen bekommeren zich om haar, ondanks de enorme drukte door de coronacrisis.

Amsterdam

Door de druk op de zorg zijn er nauwelijks bedden beschikbaar om spoedpatiënten te kunnen verwijzen. Zo dreigen de SEH’s over te lopen. Daarvoor waarschuwen artsen en verpleegkundigen.

‘Het is vijf voor twaalf’, zegt David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. ‘Men lijkt niet te beseffen wat er gebeurt als dit zo doorgaat en de griep er ook nog bij komt. Dan moeten we kiezen wie er nog in aanmerking komt voor acute zorg en is de kans groot dat patiënten schade oplopen. Artsen zullen heel vervelende keuzen moeten maken.’

De extreme drukte is ‘onaanvaardbaar’, zegt ook Tanja van Roosmalen, hoofd van de SEH in het Elisabeth TweeSteden-Ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van de vereniging van SEH..

